المنظمة العالمية للأرصاد تحذّر من حرارة أوروبا اليوم: تصل إلى ذروتها

ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة في أوروبا تصل إلى ذروتها اليوم، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

وفيات بسبب الحرارة

وأضافت المنظمة العالمية، أنّها تتوقع وفيات إضافية بسبب موجة الحرارة في أوروبا.

موجة حر شديدة

وشهدت أوروبا قبل أيام موجة حر شديدة، تسببت في نشوب عدّة حرائق، فضلا عن تسجيل حالات وفيات وصلت إلى 1000 في إسبانيا والبرتغال، كما سجلت درجة الحرارة في بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا 40 درجة مئوية.