درجات الحرارة اليوم الخميس 9-6-2022 في مصر.. موجة حارة حتى الأسبوع المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس على مدن ومحافظات مصر؛ إذ تشهد البلاد جو مشمس، وتنشط الرياح أحيانا خلال الساعات المسائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، جاءت درجات الحرارة اليوم الخميس على المدن والمحافظات كافة كالآتي:

القاهرة 38 24

الإسكندرية 32 23

وادي النطرون 36 22

طنطا 37 232

شبين الكوم 37 23

دمنهور 36 22

بلطيم 31 22

مطروح 30 22

السلوم 31 21

سيوة 39 24

بورسعيد 36 24

دمياط 35 24

الزقازيق 38 24

المنصورة 37 23

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 23

العريش 35 22

رفح 34 23

رأس سدر 39 23

نخل 38 18

نويبع 39 23

طابا 38 22

كاترين 36 18

الطور 37 23

شرم الشيخ 39 27

الغردقة 38 28

مرسى علم 376 24

الفيوم 39 22

بني سويف 40 23

المنيا 40 22

أسيوط 40 26

سوهاج 41 24

قنا 42 25

الأقصر 42 24

أسوان 43 28

إدفو 42 26

أبو سمبل 41 25

الوادي الجديد 42 25

شلاتين 40 28

أبو رماد 39 27

حلايب 34 27

رأس حدربة 33 26.

حالة الطقس اليوم

ووفق توقعات خبراء الأرصاد، فإنه يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوبي سيناء والصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل خلال ساعات الليل على الأنحاء كافة، بسبب التأثر بكتلة هوائية ساخنة قادمة من الصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد موجه حارة على الأنحاء كافة، وتستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل؛ إذ تبدأ درجات الحرارة في العودة لطبيعتها مرة أخرى.