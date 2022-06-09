درجات الحرارة اليوم الخميس 9-6-2022 في مصر.. موجة حارة حتى الأسبوع المقبل
كتب:
منى سعيد
01:24 ص | الخميس 09 يونيو 2022
درجات الحرارة اليوم
كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس على مدن ومحافظات مصر؛ إذ تشهد البلاد جو مشمس، وتنشط الرياح أحيانا خلال الساعات المسائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، جاءت درجات الحرارة اليوم الخميس على المدن والمحافظات كافة كالآتي:
القاهرة 38 24
الإسكندرية 32 23
وادي النطرون 36 22
طنطا 37 232
شبين الكوم 37 23
دمنهور 36 22
بلطيم 31 22
مطروح 30 22
السلوم 31 21
سيوة 39 24
بورسعيد 36 24
دمياط 35 24
الزقازيق 38 24
المنصورة 37 23
الإسماعيلية 39 24
السويس 38 23
العريش 35 22
رفح 34 23
رأس سدر 39 23
نخل 38 18
نويبع 39 23
طابا 38 22
كاترين 36 18
الطور 37 23
شرم الشيخ 39 27
الغردقة 38 28
مرسى علم 376 24
الفيوم 39 22
بني سويف 40 23
المنيا 40 22
أسيوط 40 26
سوهاج 41 24
قنا 42 25
الأقصر 42 24
أسوان 43 28
إدفو 42 26
أبو سمبل 41 25
الوادي الجديد 42 25
شلاتين 40 28
أبو رماد 39 27
حلايب 34 27
رأس حدربة 33 26.
حالة الطقس اليوم
ووفق توقعات خبراء الأرصاد، فإنه يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوبي سيناء والصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل خلال ساعات الليل على الأنحاء كافة، بسبب التأثر بكتلة هوائية ساخنة قادمة من الصحراء الغربية.
ومن المتوقع أن تشهد البلاد موجه حارة على الأنحاء كافة، وتستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل؛ إذ تبدأ درجات الحرارة في العودة لطبيعتها مرة أخرى.