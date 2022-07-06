«وفاء» تطلب الخلع قبل زفاف ابنتهما بأيام: «مسجل الشقة باسم عشيقته»

سيدة خمسينية خالط الشيب رأسها، تقف أمام قاعة المحكمة وتستند برأسها المثقل بالهموم على الحائط، مذهولة لما تسمعه من قصص وحكايات من على لسان النساء اللاتي يجلسن معها، وهي تنتظر لحظة خروج الحاجب، لينادي على دعواها، وتتحدث بسخرية عن سبب مجيئها للمحكمة مع اقتراب موعد زفاف ابنتهما الكبرى.

زواج 25 سنة.. و3 أبناء

بنظرات تملؤها مرارة الخذلان والحسرة على ما قضته من عمرها مع زوجها «الخائن» حسب وصف «وفاء. م» لـ«الوطن»، قالت: إنها جاءت بعد زواج دام 25 عامًا، ونتج عنه 3 أولاد «بنت، وولدين»، لكن زوجها لم يقدر كل ذلك، ولم يحسب حسابا للعشرة والتضحية، وساعات الحب التي جمعهما، ولم يهتم لتنازلاتها من أجله من وقت بداية الخطبة، وجعلها اليوم تقف أمامه في المحكمة.

عائلتها رفضت الزواج في البداية

كانت فتاة وحيدة بين 4 أشقاء أكبر منها، وبعد أن انتهت من دراستها الجامعية تقدم لها ابن عمها، ووافق والدها وبدأوا يقنعونها، لكنها كانت تعرفت على زوجها الحالي، وصارحت والدها بذلك، ووافق على مقابلته بشكل مبدئي، وكانت سعيدة للغاية، واعتقدت أن الحياة فتحت لها ذراعيها، لكن سرعان ما عرفت أن والدها رفضه، فحزنت وظلت شهورا طويلة تتودد لوالدها وأشقائها.

«بعد 25 سنة نظرة أبويا وإخواتي طلعت صح»، ظلت تلح «وفاء» على أسرتها بإعطاء فرصة له، حتى دخلت في حالة اكتئاب، وقرر والدها أن يعطيه فرصة أخرى للتقدم وإثبات أنه جدير بها، وبالفعل تقدم ووافق على جميع متطلباتهم، وكانت في حالة من الفرح لم تتمكن من وصفها حتى اليوم، وتمت خطبتهما، وبعد الانتهاء من تجهيزات شقة الزوجية وحفل الزفاف، تمت الزيجة.

الزوج بدأ يخونها بعد الزواج

«بعد الجواز اتغير والحياة بقت صعبة، لكن أنا خبيت عن أهلي عشان محدش يلومني على اختياري، وبعد شهور عرفت إني حامل في بنتي الكبيرة، وكنت بحاول اتأقلم معاه وبقول لسه منعرفش بعض، واستحمل عشان بنتي، ومع الوقت بدأت أعرف إنه بيخوني، وكنت بغضب كتير، وكنت برجع عشان عيالي، بعد ما كان بيوعدني إنها آخر مرة»، وفقًا لحديث الزوجة.

«وفاء»: كتب الشقة باسم عشيقته

لكن فعلته الأخيرة، جعلتها تندم على ضياع عمرها معه، وبعيون تغير لونها من كثرة البكاء، نظرت «وفاء» باستغراب، وقالت: «بعد 25 سنة اكتشفت إنه كاتب الشقة باسم عشيقته، ومخافش على عياله، ولا على السنين اللي عشناها سوا، وعلى الرغم إن فرح بنتنا الكبيرة قرب، لكنه ما أنكرش اللي عمله، وقال لي اعملي اللي عايزاه».

دعوى خلع قبل زفاف ابنتهما

وأنهت الزوجة الخمسينية حديثها، بأنها لم تعد تتحمل أفعاله المشينة وهما بهذا العمر، وأنها لم تعد تتقبل إهانته، وهو لم يحافظ حتي على أموال أولاده، فتوجهت لمحكمة الأسرة بإمبابة، وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 7214.