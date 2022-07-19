«اعرف بلدك» سافر الغردقة 4 ليال بـ600 جنيه فقط.. إليك خطوات التقديم

مع ارتفاع درجات الحرارة يبحث الكثيرون عن أماكن مناسبة للسفر ورحلات بأسعار مناسبة؛ للهروب من حر الصيف، وتبدأ العديد من الجهات الرسمية بتوفير رحلات إلى المدن الساحلية بأسعار رمزية مناسبة لمختلف الفئات.

وتحت شعار «اعرف بلدك»، تنظم وزارة الشباب والرياضة سلسلة رحلات إلى محافظات ومدن وسواحل مصر المختلفة، منها «الغردقة، شرم الشيخ، مرسى مطروح، الواحات البحرية، والإسكندرية، الأقصر وأسوان»، على فترات متتالية، بهدف تنشيط السياحة الداخلية، ورفع توعية الشباب بسياحة بلدهم، وتخفيف تكاليف السفر.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» التفاصيل الكاملة لرحلة الغردقة التي تنظمها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة خلال الشهر الجاري.

وتنطلق رحلة الغردقة ضمن مبادرة اعرف بلدك من يوم 24 وحتى 28 يوليو الجاري، وتستغرق الرحلة مدة 5 أيام و4 ليال، لسكان محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة، القليوبية».

سعر رحلة الغردقة

كشفت الوزارة عن سعر الرحلة إلى مدينة الغردقة ضمن مبادرة «اعرف بلدك» والتي تبلغ 600 جنيه فقط للفرد، على أن تشمل الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية في الغردقة، غير شاملة قيمة البرنامج السياحي خلال الرحلة، تسدد عن طريق توجه المشترك شخصيًا إلى مقر مديرية الشباب والرياضة التابع في المحافظة لها.

شروط الاشتراك برحلة الغردقة

حددت الوزارة عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم وهي، « ألا يزيد سن المتقدم على 40 عامًا ولا يقل عن 18 عامًا، الرحلة مخصصة للشباب من هذه الفئة العمرية وغير مسموح باصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة نهائيا».

وكما توجد بعض المعايير التي يجب الالتزام بها من قبل المشاركين وهي: «عدم السماح بالتبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد، عدم التدخين في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية نهائيا».

وتعبر أسبقية دفع قيمة الاشتراك بمديريات الشباب التابع لها المتقدم في المحافظات المحددة في الرحلة على معايير تحديد الأولوية للمشاركين.

كما يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي المتفق عليه وفقا لأي ظروف طارئة.

طريقة الاشتراك في رحلة الغردقة

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للمشارك من خلال الرابط المتاح على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من هنـــــا.

ملء البيانات المطلوبة من إضافة الرقم القومي للمشارك وتحديد المحافظة الموجود بها، واستكمال باقي البيانات المطلوبة، ثم الضغط على التالي.

وفي النهاية تقوم الوزارة بالتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود اختلاف في البيانات المذكورة المتقدم أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية، يجرى مغادرة المشارك فورا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

ثم يتم دفع قيمة الاشتراك في مقر مديرية الشباب والرياضة في المحافظة التابع لها المشارك، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي.

البرنامج السياحي لرحلة الغردقة

تنطلق الرحلة من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة، على أن يتم تجمع المشاركين الساعة الواحدة صباحا فجر الأحد 24 يوليو، واستقبالهم بالمدينة الشبابية صباح يوم 24 يوليو، وتتم المغادرة مساء يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجاري.

يتضمن برنامج الرحلة زيارة السوق القديم والممشى بالإضافة مع جولات حرة.