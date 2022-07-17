المشدد 7 سنوات لبائع كبدة قتل فني دعاية بسبب 500 جنيه في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين سامى عبدالجواد إسماعيل، وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 7 سنوات لأمين مخزن بتهمة قتل آخر بسلاح أبيض.

خلاف على 500 جنيه

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2021 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط «يوسف.أحمد»، 31 عاما، أمين مخزن، وبائع كبدة، بتهمة قتل «إسلام.س»، مسؤول دعاية، وذلك بعد مشادة كلامية فيما بينهما لخلافات سابقة على 500 جنيه، وتطورت إلى قيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض.

الاعتراف بارتكاب الجريمة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتولت جهة التحقيق أعمالها، واعترف بارتكاب الجريمة، وقررت إلى القضية إلى محكمة جنايات قنا.

وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا، برقم 16350 لسنة 2021 والمقيدة برقم 3414 لسنة 2021، وقضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.