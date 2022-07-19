مصرع شاب غرقا في نهر النيل بسوهاج.. «كان بيتفسح»

لقي شاب، في العقد الثاني من العمر، مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، أسفل محور كوبري طما العلوي بمحافظة سوهاج، وتم الدفع بعدد من عناصر قوات الإنقاذ النهري للبحث عن الجثة وانتشالها.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطاراً من وحدة مباحث مركز طما، يفيد بغرق شاب، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وتبين غرق أحد الأشخاص في مياه النيل أسفل الكوبري العلوي، ناحية قرية قاو عيسى.

تنزه على حافة النيل

وبالفحص، تبين مصرع «أحمد م ع»، ويقيم بدائرة محافظة القاهرة، إثر تواجده للتنزه على حافة نهر النيل أسفل الكوبري العلوي، حيث اختل توازنه وسقط، ما أدى إلى غرقه ووفاته.

وتبين أن المذكور يقيم في محافظة القاهرة، وأنه في زيارة بقرية الحما بدائرة المركز، وأثناء تواجده للتنزه على حافة نهر النيل أسفل الكوبري العلوي اختل توازنه، وسقط في مياه النيل، ولعدم اجادته السباحة غرق بها.

قوات الإنقاذ النهري

وتم الدفع بعناصر وحدة الإنقاذ النهري بمركز شرطة طهطا، وجارٍ البحث في مياه النيل للعثور الجثة وانتشالها، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة.