«صحة سوهاج» تبدأ تكليف 604 أطباء بشريين دفعة 2021

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم عن البدء في تكليف دفعة 2021 من أطباء الطب البشري بمحافظة سوهاج، حيث توافد الأطباء الجدد منذ الصباح الباكر على ديوان عام مديرية الشئون الصحية لاستكمال الإجراءات الخاصة بهم.

تيسير العقبات أمام الأطباء الجدد

وأكد «النجار»، أنه تم تيسير وتذليل كل العقبات أمام الأطباء الجدد منذ اللحظة الأولى من حضورهم لديوان المديرية، موضحا أنه تم تكليف فريق العلاقات العامة لمساعدتهم والرد على جميع استفساراتهم ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة أثناء عملية التسليم.

إضافة قوية للقطاع الصحي بسوهاج

وقالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل المديرية بصحة سوهاج، إن قوام هذه الدفعة هو 604 أطباء جدد، سيتم إلحاقهم بالمنظومة الصحية بمحافظة سوهاج، لافتة أن ذلك يعد إضافة قويه للقطاع الصحي وكذلك لخدمة المرضى.

كما قدمت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الشكر إلى قسم التعيينات بإدارة شئون العاملين بمديرية الصحة، على مجهوداتهم وتعاونهم منذ اليوم الأول من تسليم الأطباء الجدد، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع، وتقديم خدمة طبية تليق بأهلينا من المرضى.