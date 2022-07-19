مصرع ثلاثيني إثر تناول طعام منزلي فاسد في سوهاج

شهدت دائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، مصرع عامل إثر تناوله طعام منزلي فاسد، ما أدى إلى إصابته ووفاته، وتم نقله إلى مستشفى البلينا المركزي، ولفظ أنفاسه بداخلها.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا، بورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي، يفيد بمصرع سائق إثر تناوله طعام منزلي فاسد.

تناول طعام فاسد وتوفى أثناء تلقيه الإسعافات

وبالفحص تبين وصول «عمر. ع. ع. ع.»، 36 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز البلينا إلى مستشفى خاص بسوهاج، مصاباً بحالة إعياء شديد; ادعاء تناول طعام فاسد، وتوفـي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

زوجته وشقيقه ينفيان وجود شبهة جنائية

أفاد كل من شقيقه «إبراهيم. ع .ع .ع» 28 سنة، سائق، و«نسمة. ح. ح. ع» 32 سنة، ربة منزل، وزوجة المتوفى، ويقيمان بذات الناحية، بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول طعام منزلي فاسد مما نتج عنه إصابته ووفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.