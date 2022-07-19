سوهاج في 24 ساعة.. غرق 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حوادث متفرقة

شهدت محافظة سوهاج، خلال 24 ساعة الماضية، حوادث متفرقة ومتنوعة، وأبرزها مصرع شقيقين وابنة عمهما غرقاً، إثر سقوطهم في إحدى الترع بدائرة مركز المنشاة، ومصرع طالبان أثناء استحمامهما بدائرة مركز طما، ومصرع شخص وإصابة 3 آخرين بينهم طفل، إثر انقلاب «تروسيكل» بناحية مركز أخميم.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمنن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين العابدين مدير أمن سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية يفيد بورد بلاغات متنوعة من بين غرق وحوادث ومخدرات.

مصرع شقيقين وابنة عمهما غرقاً

لقى 3 أطفال، بينهم شقيقان وابنة عمهما، مصرعهم غرقاً، إثر سقوطهم في إحدى الترع بدائرة مركز المنشاة، في محافظة سوهاج، وذلك إثر لهوهم على حافة الترعة، حيث انزلقت أقدامهم وسقطوا في المياه، ونظراً لعدم إجادتهم السباحة، لقوا مصرعهم غرقاً جميعاً، تم انتشال جثثهم ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة.

مصرع شابين أبناء عمومة غرقاً في نهر النيل بسوهاج

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، مصرع طالبين غرقاً في مياه نهر النيل، وجرى انتشالهما ونقلهما إلى مشرحة المستشفى المركزي، تم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين

شهد الطريق الصحراوي الشرقي «سوهاج - البحر الأحمر»، بدائرة أخميم، شرق محافظة سوهاج، مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، بينهم طفل، إثر انقلاب «تروسيكل» على الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع عامل يُدعى «م. م. ر.»، 55 سنة، وإصابة كل من «ح. م.»، 48 سنة، مُصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى واشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح رضي بالجبهة، و«ج. ر.»، 48 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، والطفل «حمزة ع.»، 6 سنوات، مُصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد من ضبط أحد الأشخاص أوهم راغبي السفر للخارج بالحصول على تأشيرات مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 100000 جنيه، ولكنه لم يف بوعده فتقدم الأربعة شباب ببلاغات ضده ليتم ضبطه وتحرير محضرا بالواقعة وتعهده برد الأموال إلى أصحابها.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى مركز شرطة أخميم محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ «أ م خ م» 35 عاما، حاصل على دبلوم، وعدد 3 أشخاص آخرين، يقيمون دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بتضررهم من المدعو «ر ع ح ع» سن 55 عاما، «عامل» ويقيم دائرة مركز أخميم، وذلك لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 100.000 مائة ألف جنيهاً مقابل تدبير فرصة عمل لهم دولة ليبيا، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

ضبط طالب بالثانوية العامة وبحوزته عملة مزورة بقصد ترويجها

وفي سياق آخر تمكن الأهالي بمركز المراغة من ضبط أحد طلاب الثانوية العامة وبحوزته عملة مزورة بقصد ترويجها، وتم تسليم الطالب لمركز شرطة المراغة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى مركز شرطة المراغة شمال سوهاج بلاغا من كل «أ ا م ا» سن 38 عاما، وصاحب محل بقالة بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، و«ح ك ا ع» 57 عاما، صاحب محل بقالة بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، ويقيمان بذات الناحية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.

وأفادا صاحبا محلي البقالة بأن الطالب اعتاد التردد عليهم وطلب بضائع بالجملة بكميات كبيرة ولم يشكا به لصغر سنه ، ولكن مع تكرار زياراته واكتشاف نقود مزورة عقب زيارته، تم إعداد الكمين له، وتم القبض عليه.

وفي سياق مختلف وردت معلومات إلى مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بمحافظة سوهاج تفيد قيام مسجل خطر مخدرات بالاتجار بالمواد المخدر بدائرة مركز أخميم، وتم ضبطه.

ورد لمركز سوهاج بورد بلاغا لمركز شرطة سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات «منطقة وسط الصعيد» ويتضمن البلاغ ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات مفادها قيام المدعو «ح ا م م» 39 عاما عاطل ويقيم دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج والسابق ضبطه واتهامه في عدة قضايا آخرهم عام 2021 «مخدرات» بالإتجار بالمواد المخدرة وعقب استصدار إذن النيابة العامة.

وقف حالة زواج لطفلة تبلغ من العمر 12 عاما

أعلنت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام، وقف حالة زواج لطفلة تبلغ 12 سنة من العمر، كان مقرراً لهما إقامة الزواج قبل بلوغ السن القانونية.

تعود تفاصيل القضية عندما ورد بلاغ من خط نجدة الطفل، يفيد باعتزام ولى أمر الطفلة إتمام زواجها قبل بلوغها السن القانونية، وعلى الفور قامت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام، باستدعاء ولي أمر الطفلة إلى مقر اللجنة الفرعية.

تعهد بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانونية، كما تم اتخاذ كافة التعهدات والإقرارات اللازمة على ولي أمر الطفلة بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانونية، وتحمله المسئولية القانونية والجنائية، في حال مخالفة ذلك، وأنه في حالة نيته إتمام الزواج بعد توقيعه الإقرارات، قبل بلوغ الطفلة السن القانونية، سيتم عمل مذكرة ورفع الإقرارات الموقعة منهم للنيابة المختصة لإيقاف الزواج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر.