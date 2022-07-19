حالة الطقس غدا الأربعاء 20-7-2022 في مصر.. درجات الحرارة تصل لـ43

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها الخاصة بحالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يتوقع الخبراء، أن يسود طقس شديد الحرارة على محافظات الوجه البحري، ووسط وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، ومدن القاهرة الكبرى، وطقس رطب وحار على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس غدا الأربعاء

أشارت الأرصاد، في بيانه صادر اليوم، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، على المدن والمحافظات، متوقعة استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية، أحيانا، على فترات متقطعة على مدار اليوم، على محافظات مدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، حيث ستخفف الرياح حدة ارتفاع الحرارة ونسبة الرطوبة خلال ساعات النهار، وبداية من ساعات المساء، ستعمل الرياح على تحسين وتلطيف حرارة الطقس، ليصبح معتدلا ولطيفا على كل أنحاء الجمهورية.

الشبورة المائية في الصباح

توقعت الأرصاد الجوية، استمرار تكون الشبورة المائية منذ ساعات الفجر، حتى الساعة 6 صباحًا، على كل من الطرق القريبة من المسطحات الزراعية والمائية والصحراوية والزراعية والطرق السريعة، والمؤدية من وإلى محافظات مدن القناة، السواحل الشرقية والغربية والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري.

ولفتت إلى استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة طوال اليوم، بسبب استمرار تأثير الكتلة الهوائية الآتية على سطح البحر المتوسط، والمنخفض القادم من الصحراء الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 20 يوليو 2022، على عدد من محافظات الجمهورية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 45.