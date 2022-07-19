تفاصيل جديدة في حادث أتوبيس المنيا.. جثث مجهولة وأجساد ممزقة

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية تفاصيل جديدة في حادث أتوبيس المنيا الذي أسفر عن مقتل 23 شخصًا وإصابة 30 أخرين، بعد تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل ثقيل «مقطورة» في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقت ومكان وقوع حادث أتوبيس المنيا

حسب ما جاء في محضر الشرطة والمعاينة وقع حادث أتوبيس المنيا في الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 93 في مركز ملوي بالمنيا، في تمام الساعة 8 من صباح اليوم.

أسباب وقوع حادث أتوبيس المنيا

وفقاً لتحريات أجهزة الأمن الأولية فإن أسباب حادث أتوبيس المنيا، هي انتظار سيارة نقل ثقيل «مقطورة» على جانب الطريق الصحراوي الشرقي في الكيلو 93، واصطدم بها أتوبيس النقل الجماعي من الخلف بشكل مفاجئ.

ضحايا حادث المنيا.. 13 جثة مجهولة وأجساد ممزقة

ونتج عن الاصطدام الشديد بين أتوبيس النقل الجماعي وسيارة النقل الثقيل، وفاة 23 شخصاً وإصابة 30 أخرين وفقاً لآخر إحصاء رسمي، والجديد في الواقعة كشفها مصدر طبي بالمنيا وهي وجود 13 جثة مجهولة من ضحايا حادث تصادم أتوبيس المنيا، ولم يتم الاستدلال على هوياتهم الشخصية بسبب الإصابات الشديدة وجثامين المتوفيين الممزقة بسبب الحادث وجاري خلال الفترة الحالية البحث لمعرفة هوياتهم.

نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل مختلف المصابين في حادث أتوبيس المنيا إلى مستشفى ملوي التخصصي عقب وقوع الحادث، من أجل تلقيهم العلاج والإسعافات بشكل سريع والاستماع لأقوالهم من جانب النيابة العامة بشأن الواقعة، والتي صرحت بدفن جثامين الضحايا بعد الكشف الظاهري.