رضيعة عمرها 6 أشهر من بين مصابي حادث أتوبيس المنيا

خلّف حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي، بسيارة نقل ثقيل، بمحافظة المنيا، إصابة طفله عمرها 6 أشهر، والتي تتلقى العلاج داخل قسم العظام بمستشفى ملوي التخصصي.

الرضيعة مجهولة الهوية

وقال مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالمحافظة، أن الطفلة لم يتم التعرف على أسرتها بعد، وتضمنت إصابتها كسر بالذراع الأيمن وحالتها العامة مستقرة حيث تم اسعافها وتقديم الرعاية الطبية الفائقة فور وصولها إلي المستشفى.

متابعة حالة المصابين

ومن جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ الإقليم، أنه يتابع عن كسب حالة المصابين بالحادث والذين يتلقون العلاج داخل مستشفى ملوي التخصصي، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم .

بينما، قدم المحافظ خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، واطمأن المحافظ، على استقرار حالة المصابين، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن ينعم عليهم بالشفاء العاجل ، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.

أعداد الضحايا بالحادث والمصابين

وكان الحادث الذي وقع اليوم بمحافظة المنيا، قد خلف وفاة 23 مواطن وإصابة 33 آخرين، من بينهم 13 جثة مجهولة الهوية.