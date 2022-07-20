منة القيعي ووالدها ضيوف حلقة اليوم من برنامج «معكم» مع منى الشاذلي

تحل الشاعرة الغنائية منة عدلى القيعى ووالدها الإدارى بالنادى الأهلى عدلى القيعى ضيفي برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلى، مساء اليوم على شاشة قناة CBC، للحديث عن كواليس أعمالها الفنية الأخيرة وعلاقتها بوالدها، بالإضافة إلى استضافة الروائية ريم بسيوني هي الأخرى خلال الفقرة الأولى من الحلقة.

برومو حلقة منة القيعي ووالدها

وكانت قناة CBC طرحت البرومو الرسمي للحلقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت منة القيعي خلال البرومو وهي تتحدث عن كواليس أغنية «الغزالة راايقة» للطفل محمد أسامة وإعلان شريهان، بالإضافة إلى كواليس أغنية غلبان للفنانة أصالة والتي حققت نجاحا كبيرا الفترة الماضية، وكواليس بدايتها الفنية.

وعلقت القناة على البرومو قائلة: «الغزالة رايقة جدًا مع البنت منة عدلي القيعي ووالدها مهندس صفقات النادي الأهلي.. وحوار مميز مع الروائية ريم بسيوني غدًا في معكم منى الشاذلي الساعة 9 مساءً على CBC».

وسوف تتطرق خلال الحلقة للحديث عن علاقتها بالوسط الفني وكيف حققت كلماتها وأغانيها هذه الشهرة الواسعة الفترة الماضية، وتتطرق الي علاقتها بوالديها، خاصة عدلى القيعي وكيف شجعتها عائلتها على الاستمرار في تقديم ما تحبه وأنهم كانوا داعمين لها بشكل كبير.

أغاني منة القيعي

وقدمت منة القيعي على مدار مشوارها الفني مجموعة كبيرة من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل خلال الفترة الماضية منها ، أغنية الغزالة رايقة، أغنية يا دنيا علمينا متعلميش علينا للفنان أحمد شيبة، وسيرينا يا دنيا لـ أحمد سعد، وأغنية في حتة الدنيا، التي قدمتهم في فيلم من أجل زيكو، بالإضافة إلى أغنية غلبان للفنانة أصالة.