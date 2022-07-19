رئيسة دار الكتب تهنىء أحمد زايد لانتخابه مديرا لمكتبة الإسكندرية

احتفلت الأوساط الثقافية بتولي الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع، العميد الأسبق لكلية الآداب جامعة القاهرة، بانتخابه مديرا لمكتبة الإسكندرية، وتقدمت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بخالص التهنئة إلى «زايد»، بتوليه رئاسة المكتبة.

أحمد زايد

الدكتور أحمد عبد الله زايد حجاب، هو أحد رواد علم الاجتماع بالوطن العربي، وتولى عدة مناصب من بينها: عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، ورئيس قسم علم الاجتماع بمعهد البحوث والدراسات العربية، كما شغل عضوية الاتحاد الدولي لعلم الاجتماع، والجمعية العربية لعلم الاجتماع، ولجنة النشر بدار الكتب والوثائق القومية، ولجنة الدراسات الاجتماعية بالمجلس الأعلى للثقافة.

مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

وانتخب مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، أمس، الدكتور أحمد زايد مديرا للمكتبة خلفًا للدكتور مصطفى الفقي الذي انتهت فترة إدراته في مايو الماضي.

وقدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي ترأس الاجتماع نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحضور الشكر إلى الدكتور مصطفى الفقي على حُسن إدارته لهذه المؤسسة العريقة خلال السنوات الخمس الماضية، وتعامله الحكيم مع كافة الملفات الفكرية والثقافية، والعمل على تحقيق الشراكة مع المؤسسات الدولية ذات الصلة لخدمة دور المكتبة، مُتمنين لسيادته التوفيق والسداد خلال الفترة المقبلة.

وهنأت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أحمد زايد، بانتخابه مديرا لمكتبة الإسكندرية من قبل مجلس الأمناء.

وشارك في الاجتماع، أعضاء مجلس الأمناء، الوزير منير فخرى عبدالنور وزير السياحة الأسبق، والدكتور أحمد عكاشة أستاذ علم النفس، والكاتب محمد سلماوي، وروزاليا أرتيجا الرئيسة السابقة للإكوادور، والدكتورة آنا أولجا أوكامبى من موزمبيق عبر الفيديو كونفرانس.