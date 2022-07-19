رامي رضوان يهنئ زوجته وهشام ماجد بفيلمهما الجديد: «مبروك حبايبي»

حرص الإعلامي رامي رضوان، على دعم زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، بعد إعلان موعد عرض فيلمها الجديد في دور العرض السنيمائي، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر رامي رضوان البوستر الرسمي للفيلم، وعلق عليه قائلا: «مبروك حبايبي وبالتوفيق يا رب، بإذن الله في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي 3 أغسطس».

دنيا سمير غانم تكشف موعد عرض فيلمها الجديد «تسليم أهالي»

وكشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن موعد عرض فيلمها الجديد «تسليم أهالي»، عبر حسابها الرسمي خلال موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وقالت: «فيلم تسليم أهالي 3 أغسطس إن شاء الله فى جميع سينمات مصر والوطن العربي».

أبطال فيلم «تسليم أهالي»

فيلم تسليم أهالي تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي ومن إنتاج شركة سينرجي، يشارك في بطولته بجوار دنيا سمير غانم، وهشام ماجد كل من: بيومي فؤاد، محمد طعيمة، عمرو وهبة، وعدد من ضيوف الشرف، كما يشهد الفيلم ظهور الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

أحداث فيلم «تسليم أهالي»

يناقش الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، قصة زوجين يرغبان في السفر إلى كندا من أجل تحقيق حلم الزوج الذي يعمل طبيب بشري، ولكن الأحداث الغير متوقعة التي تحدث تتسبب في قلب أحداث الفيلم.

وحرص عدد من الفنانين، على تهنئة دنيا سمير غانم بالفيلم الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي منهم الفنان حسن الرداد الذي كتب عبر «انستجرام»: «إخواتي حبايبي ألف مبروك، وان شاء الله الفيلم يكسر الدنيا».

كما حرصت الفنانة نشوى مصطفى على دعمهم، وذلك عبر حسابها علي «إنستجرام»، ونشرت صورة للفيلم، وعلقت عليها قائلة: «أنا بحب كل زمايلي اللي اشتركوا في الفيلم دا، وبمنتهى التحيز أتمنى لهم نجاح كبير يليق بهم، يوم 3 أغسطس في كل سينمات مصر، ألف مبروك يا حلوين».