تعرف على قصة فيلم تسليم أهالي وموعد عرضه في السينمات المختلفة

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن قصة فيلم تسليم أهالي وموعد عرضه في السينمات المختلفة خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل عرضه إلى بعد موسم عيد الأضحى المبارك 2022.

قصة فيلم تسليم أهالي وموعد عرضه في السينمات

وفيما يتعلق بقصة فيلم تسليم أهالي وموعد عرضه في السينمات، فتدور أحداثه في إطار كوميدي حول زوجين يريدا الهجرة إلى كندا، إذ يعمل الزوح كطبيب بشري، ولكن تدخل امرأة في حياتهما وتبدأ ملاحقتهما في كل مكان.

وقرر صناع عمل فيلم تسليم أهالي لدنيا سمير غانم طرح الفيلم في دور العرض السينمائية المختلفة 4 أغسطس المقبل، إذ كشف هشام جمال عن البوستر التشويقي الجديد للفيلم من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا: «تسليم أهالي 3 أغسطس في مصر وجميع سينمات الوطن العربي إن شاء الله».

أبطال فيلم تسليم أهالي

تضم فيلم تسليم أهالي مجموعة من النجوم وهم: دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

أخر أعمال هشام ماجد

يذكر أن أخر أعمال هشام ماجد السينمائية فيلم «حامل اللقب» الذي عرض الفترة الماضية في دور العرض السينمائية المختلفة، وشاركه بطولته كل من: دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، دنيا ماهر، ليلى عز العرب.

بينما يعد فيلم تسليم أهالي هو عودة دنيا سمير غانم إلى السينما بعهد غياب دام 6 سنوات منذ أخر أفلامها «لف ودوران» الذي قدمته برفقة الفنان أحمد حلمي عام 2016.