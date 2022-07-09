رامي رضوان: قدمت برنامجا مع إنجي المقدم منذ 15 سنة.. والفنانة: مشيت ورا شغفي ومثلت

قالت الفنانة إنجي المقدم، إنّها لم تشتق إلى تقديم البرامج التليفزيونية، لأنها تحب التمثيل وتستمتع به وتعتبره الشغف الحقيقي لها، موضحةً: «كنت أتمنى التمثيل ولكن لم تكن ظروفي تسمح بذلك، فظهرت على التليفزيون مقدمة برامج أي كاميرا وخلاص».

وكشف الإعلامي رامي رضوان عن تعاونه مع إنجي القدم عندما كانت مقدمة برامج منذ 15 عاما، وكان يعمل مراسلا، لكن الفرصة جاءته حتى يصبح مقدم برامج برفقتها، لكنها قررت ترك تقديم البرامج والاتجاه إلى التمثيل.

أول مقابلة عمل للالتحاق بتقديم البرامج

وأضافت المقدم خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج dmc، على قناة dmc: «في أول مقابلة عمل، قلت إني أحب التمثيل لكني هظهر مقدمة برامج عشان أي كاميرا وخلاص، كنت صريحة أوي ومعرفتش قولت الجملة دي ازاي، والحمد لله إن الشخص صاحب المقابلة عداها لي».

قررت أمشي ورا شغفي

وتابعت إنجي المقدم: «قررت إني أمشي وراء شغفي وأمثل بعد ما كنت أقدم البرامج وأمثل في نفس الوقت، ولما بفتكر أيامي في تقديم البرامج أحبها، كانت أيام جميلة جدا، ولو فكرت أقدم برامج مش هقدم توك شو، لكن في دماغي تصور وعندي خطة، وهناك نوعين من البرامج، مثل الـtravel show أو برامج السيدات أي أنها خليط بين علم النفس والفضفضة وتمكين المرأة، عشان الستات مواضيعها كتير مبتخلصش وتحديات، دلع الست هتخلي الحياة كلها هتبقى مبسوطة».

ولفتت، إلى أن شغفها الأساسي هو السينما، كما أنها تحب المسرح والدراما أيضا: «لما بركز بلاقي نفسي بتكلم كتير، فساعات بسكت عشان بتكسف من كتر ما اتكلمت».