تنسيق مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط والتخصصات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق وشروط ومميزات مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي القادم 2022-2023، والتخصصات والشريك الصناعي وسنوات الدراسة، الذي فتح باب التقديم لها حتى يوم 30 يوليو الجاري، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنَّ التقديم إلكترونيًا علي هذا الرابط، مشيرًا إلى أنَّ المدارس التكنولوجية التطبيقية تخضع إلى مجانية التعليم، مشيرة إلى ضرورة تسجيل الطالب عن طريق الحساب الموحد له.

وأشارت الوزارة، إلى أنَّ الطلاب خريجي المدارس التطبيقية يحصلون على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، وعلى شهادة خبرة من الشريك الصناعي، مبينة أنَّه يتمّ تدريب الطلاب عملياً أثناء فترة الدراسة، مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.- الحصول على الزي المدرسي مجانًا.

الشركاء

شركة الصالحية للاستثمار والتنمية.

سنوات الدراسة

3 سنوات.

التخصصات

تكنولوجيا الإنتاج الحيواني التخصصات والداجني، وتكنولوجيا الزراعة والري.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

مميزات مدرسة الصالحية التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمزارع الشريك الصناعي.

- فرصة تعيين الطالب المتميزين بمزارع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أوتوبيسات لنقل الطالب لمكان التدريب.

شروط التقديم

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وألا يقل مجموعه عن 200 درجة.

- يتاح التقديم للبنين منم حافظتي الشرقية، والإسماعيلية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2022.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الـطالب اختبارات الـقـبول والمقابلة الـشخـصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.