نفاد تذاكر حفل تامر حسني بالساحل.. وطرح فئة إضافية بـ300 جنيه

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر حسني، نفاد التذاكر المخصصة للحفل، المقرر إقامته 22 يوليو الجاري بمدينة العلمين الجديدة.

تذاكر إضافية لحفل تامر حسني الجديد

ومن المقرر، أن تطرح تذاكر إضافية فئة الـ300 جنيه لإتاحة الفرصة لجمهور تامر حسني للاحتفال معه بألبومه الجديد «عشأنجي»، إذ أعلن أمس عن المفأجاة التي يحضرها للجمهور، والمقرر أن يعلن عنها في حفله الجديد بالساحل.

تنظيم كبير لحفل تامر حسني

وينظم الرحلات ألتراس تامر حسني الموجود فى محافظتي الإسكندرية والقاهرة، ويعمل ياسر الحريري منظم الحفل خلال هذه الفترة على الاستعانة ببعض الأجهزة الحديثة في الصوت والإضاءة، ويشرف على كل التفاصيل حتى يظهر الحفل بشكل لائق، خاصة أن هذا الحفل يشهد احتفال تامر مع جمهوره بألبومه الجديد «عشأنجي».

تامر حسني يروج لأغنيته الجديدة«عشأنجي»

وطرح تامر حسني برومو أغنيته الجديدة «عشأنجي»، على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ولم يكشف عن تفاصيل الأغنية حتي الوقت الحالي وستكون مفأجاة للجمهور.

معلومات عن فيلم بحبك لتامر حسني

ويعرض فيلم «بحبك» لتامر حسني حاليا، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، وتدور أحداث فيلم بحبك حول رجل، يجسد شخصيته الفنان تامر حسني، يعيش قصتي حب، ويظهر اختلافا في إظهار صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

والفيلم من تأليف إخراج تامر حسني، وشارك في بطولته كلا من هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، وتميم عبده.