سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 20-7-2022 في مصر

سعر طبق وكرتونة البيض أمر يهم الكثيرين من ربات المنازل خاصة لحساب ميزانيتهن وشراء ما يستلزم منازلهن، حيث لا غنى عن استخدامهن للبيض في أكلاتهن ووجباتهن اليومية لبناء صحة أطفالهن وأسرهن.

وفي إطار الفوائد التي يمكن الحصول عليها من تناول البيض بشكل يومي وغنائه بالبروتين وفوائده التي ذكرتها العديد من أحاديث الأطباء في الأبحاث والبرامج المختلفة، تستعرض بوابة «الوطن»، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو، في إطار حرصها على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي.

سعر كرتونة البيض اليوم

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إنّ سعر كرتونة البيض اليوم ما زال يحافظ على الاستقرار دون تغيير، التي جاءت كالتالي:

يصل سعر الكرتونة الواحدة من البيض في الأسواق والمحلات التجارية اليوم الأربعاء في المزارع إلى قيمة مالية تتراوح بين 58 و60 جنيهًا.

ويصل البيض للمستهلك بسعر يتراوح بين 63 و65 جنيهًا للكرتونة.

وتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 57 و59 جنيهًا في المزرعة اليوم الأربعاء، ليصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا تقريبا.

كما جاء سعر طبق كرتونة البيض البلدي اليوم الأربعاء ليصل من المزرعة للمستهلك بقيمة مالية تتراوح بين 65 و70 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو التي تحتوي على 30 بيضة إلى قيمة مالية تتراوح بين 70 و75 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي التي تتكون من 20 بيضة اليوم الأربعاء نحو 50 جنيهًا.