تفاصيل مداهمة وغلق استديو تسجيل صوتي في الدقي دون ترخيص

في الساعات الأخيرة استهدفت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة العديد من الكيانات التي تهدف إلى الربح المالي دون الحصول على ترخيص، وكان من أبرزها استديو تسجيل صوتي في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

تستعرض «الوطن»، تفاصيل الواقعة بالكامل منذ بداية عمل استديو التسجيل الصوتي دون ترخيص وحتى استهدافه من جانب الأجهزة الأمنية وضبط صاحب الاستوديو، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية في بيان رسمي لها مؤخراً على صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

استديو التسجيل الصوتي يعمل دون ترخيص

قام أحد الأشخاص بإنشاء استوديو تسجيل صوتي دون ترخيص في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، ومن خلاله يتم استخدام أجهزة حاسب آلي كوحدة مونتاج، حيث قام بتحميل عدة برامج وتطبيقات خاصة بالحاسب الآلي وهي مقلدة ومنسوخة، كما أنها منسوب صدورها إلى عدة شركات دون الحصول على تصريح مسبق من جانب أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

الأجهزة الأمنية تستهدف استوديو التسجيل الصوتي

وتوصلت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة إلى معلومات وتحريات بشأن الاستوديو ومالكه، وبعد تقنين كافة الإجراءات تم استهدافه على الفور، وتم التمكن من ضبط المسئول عن أعمال المونتاج.

الأجهزة الأمنية تقوم بتفتيش الاستوديو

وتمكنت أجهزة الأمن من تفتيش الاستوديو وتم ضبط الآتي:

1 - جهاز لاب توب مُحمل عليه بعض الأغاني التي يتم إعدادها في الاستوديو.

2 - سماعة رأس يتم استخدامها خلال التسجيل في الاستوديو.

3 - مايك صوت يتم استخدامه خلال أعمال التسجيل الصوتي.

4 - كارت صوت يتم استخدامه للتسجيل في الاستوديو.

5 - ميكسر صوت يتم استخدامه خلال التسجيل في الاستوديو.

6 - فلتر صوت يتم استخدامه في تنقية الصوت خلال التسجيل داخل الاستوديو.

7 - برامج وتطبيقات مونتاج مقلدة ومنسوخة، وأيضاً منسوب صدورها إلى عدة شركات دون تصاريح من جانب أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

المتهم يعترف أمام جهات التحقيق

وبمواجهة جهات التحقيق للمتهم بكافة الاتهامات الموجهة إليه، أقر بأنه مسئول أعمال المونتاج داخل الاستوديو المشار إليه، واعترافه بالمخالفات بالاشتراك مع صاحب الإستوديو بهدف تحقيق الربح المادي.