الداخلية تكشف حقيقة تعرية شخص في الفيوم وتصويره بالإجبار بملابس نسائية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مصحوب بصور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تجريد شخص من ملابسه وتصويره بملابس سيدات، على يد بعض الأشخاص.

الضحية: زيارتي لإحدى السيدات وراء الواقعة

بالفحص أمكّن تحديد المعني بالمنشور، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم له معلومات جنائية، وباستدعائه قرر بأنَّه أثناء تردده على إحدى السيدات، قام إثنين من أبناء عمومة زوجها بتجريده من ملابسه وإجباره على ارتداء ملابس سيدات وتصويره وقرر أنه لم يبلغ عن الواقعة في حينه لتصالحهم فيما بينهم.

ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.