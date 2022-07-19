الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالجيزة: «مدمنة حاولت سرقتها»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تمّ تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً زعم بعض الأشخاص بقيام إحدى السيدات بمحاولة خطف طفلة بالجيزة.

بلاغ سرقة

بالفحص تبين أنَّه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بمحاولة ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بمحاولة سرقة مبلغ مالي من ابنته وعمرها 10 سنوات حال شرائها بعض المستلزمات من أحد المحال.

المتهمة تعترف بالسرقة وتعاطي المخدرات

وبمواجهة المشكو في حقها أقرّت بارتكاب الواقعة لكونها من متعاطي المواد المخدرة ومحاولتها سرقة الطفلة المشار إليها عقب مشاهدة المبلغ المالي بيدها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.