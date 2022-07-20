بعد قبول برلمان سريلانكا المرشحين للرئاسة.. تحديات ما قبل اختيار الزعيم الجديد

بعد التوترات التي شهدتها سريلانكا الأيام الماضية، وتحديدًا بعد فرار الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، استلم البرلمان السريلانكي، قائمة أسماء المرشحين لمنصب رئيس البلاد، ومن المقرر أن يتمّ اختياره اليوم الأربعاء، إذ تقدم 3 لمنصب رئاسة الجمهورية السريلانكية وهم الرئيس بالنيابة رانيل ويكرمسينغه، ونائب الحزب الشعبي لسيراليون دولاس ألاهابيروما، وقائد حزب «JJB» أنورا كومارا ديساناياكا، لمنصب الرئاسة.

سريلانكا تعلن رئيس البلاد الجديد بعد فرار «راجاباكسا»

وبحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، اتفقت أحزاب المعارضة السريلانكية على تشكيل تحالف حكومي من أجل ترشيح ممثل ينوب عنها لرئاسة الجمهورية، إذ رشح حزب المعارضة الرئيسي ساجيث بريماداسا لرئاسة الجمهورية، وذلك خلال الانتخابات المقررة لاختيار رئيس سريلانكا المقبل.

ودعا الخبير السياسي، محمد فوزي، الرئيس الجديد في سريلانكا إلى ضرورة إنقاذ الأزمة الاقتصادية الحادة التي سيطرت بشكل كامل على البلاد، تحديدًا مع ارتفاع الدين العام إلى مستوى تاريخي، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

وفي السياق ذاته، من المقرر أنَّ تصدر اليوم، المحكمة العليا السريلانكية قرارها حول قانونية تعيين ويكر مسينجه كرئيس بالإنابة للبلاد، الذي تم تعيينه الأسبوع الماضي من قبل رئيس البرلمان السريلانكي، إذ إنه في حال جرى الإعلان عن عدم قانونيته، فيصبح ويكر مسينجه غير صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية.

وخرج المتظاهرون إلى شوارع سريلانكا رافضين استمرار الرئيس الحالي في منصبه، معتبرينه واحدا من منظومة فساد كانت تابعة للرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا، الذي دمر الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وبحسب وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، أكّد المتحدث الرسمي للتظاهرات في كولومبو درس، أن الاعتصام ضد الرئيس الحالي المؤقت، رانيل ويكر ميسينجه.

فرار الرئيس السريلانكي واقتحام مقره

يذكر أنَّ الرئيس السريلانكي السابق، جوتابايا راجاباكسا، فر من البلاد الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن اقتحم متظاهرين ومحتجين غاضبين من الأزمة الاقتصادية التي شهدتها سريلانكا خلال الفترة الأخيرة، مقر الرئيس، كما استولوا على أشيائه الخاصة وسبحوا في حمام السباحة الخاص به.