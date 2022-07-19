القصة الكاملة لخروج عجلة قطار عن القضبان بالإسماعيلية: «اتصلحت بمفك وشاكوش»

بشاكوش ومفك وأدوات بسيطة، استطاع العاملون في هيئة السكك الحددية إعادة رفع عجلات مقدمة أحد القطارات علي خط الإسماعيلية واستعادة حركته من جديد.

وكان قطار محمل بالبضائع تعرض ظهر اليوم الثلاثاء للتوقف في منطقة البعالوة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير في الإسماعيلية، إثر خروج عجلة مقدمة القطار «الجرار» عن القضبان.

واضطر سائق القطار بحسب مسؤول في السكك الحديدية إلى وقف القطار عن الحركة لعدم خروج باقي العربات عن القضبان أو تعرض القطار للانقلاب.

وقالت المصادر إن القطار كان يحمل علي متنه صهاريج محملة بمواد بترولية وبضائع أخرى وتوقف قبل محطة التل الكبير الرئيسية بالإسماعيلية وأخطر بتوقفه لحين إصلاح العطل.

وصول فنيي السكة الحديدية

وقال شهود عيان إن بعض الفنيين من السكك الحديدية وصلوا إلي مكان التوقف بعد فترة قصيرة من توقف القطار وبدأو في التعامل مع العطل لإعادة حركة القطار مرة أخرى.

وأضاف شهود العيان أن العمال استعانوا بشاكوش ومفكات وأدوات بسيطة لإعادة القضبان لطبيعتها مرة أخري وتحرك القطار لإكمال رحلته.

مصادر: حركة القطارات لم تتوقف

وأكدت مصادر مسؤولة في هيئة السكك الحديدية أن حركة القطارات لم تتوقف نهائياً علي خط الإسماعيلية - بورسعيد، بسبب وجود عطل القطار علي الشريط المخصص للتخزين.

وتابعت قائلة إن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي علي باقي الخطوط بانتظام ودون تأثير علي الحركة، وأن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات.