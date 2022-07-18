«الإسماعيلية» تحدد أرقام شكاوى مخالفة تعريفة الركوب

أعلنت محافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين أرقام شكاوي مخالفة تعريفة الركوب في الإسماعيلية للإبلاغ عن أي من السائقين المخالفين للتعريفة التي تم تحديدها من قبل المحافظة.

وبحسب بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، غرفة عمليات المرور حددت أرقام 0643207199 و0643207188 للتواصل مع إدارة مرور الإسماعيلية والإبلاغ عن السائق المخالف.

كما أعلنت عن إمكانية التواصل والإبلاغ عبر الخط الساخن للشبكة الوطنية للطوارئ على رقم 114 أو عبر الرقم الأرضي الخاص بمحافظة الإسماعيلية على رقم 0643382241 أو عبر بوابة الشكاوي الحكومية ورقمها 16528.

تعريفة الركوب في الإسماعيلية

وشهدت تعريفة الركوب والتنقل بين المحافظات والمراكز في محافظة الإسماعيلية وجميع سيارات النقل الداخلي ارتفاع تعريفة الركوب حوالي 7% تقريباً.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية الخميس الماضي عن تعريفة الركوب بين المحافظات في موقف الإسماعيلية الرئيسي وتعريفة الركوب للنقل الداخلي بين المراكز والقرى في موقف الفردوس.

لافتات بالأسعار الجديدة

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إدارة مرور الاسماعيلية ومباحث المرور ومشروع المواقف ومديرية التموين باتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة الالتزام بالضوابط والتعريفة الجديدة دون تجاوزات.

كما وجه محافظ الإسماعيلية نائبه المهندس أحمد عصام ومدير إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة بجميع مواقف السيارات الداخلية والخارجية وإلزام جميع السائقين بالاسعار المقررة.

وأكد بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ برئاسة اللواء هنري ابراهيم متابعة حركة السيارات في المواقف والأجرة بشكل يومي للتأكد من تثبيت الأسعار وعدم رفعها، فيها مؤكداً علي اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال ضبط أي مخالف.