خروج قطار بضائع عن القضبان في الإسماعيلية دون وقوع إصابات أو خسائر

توقف قطار بضائع على خط الإسماعيلية الزقازيق، ظهر اليوم الثلاثاء، بسبب خروج أول عربة من القضبان والمسار المحدد له دون وقوع أي إصابات.

مصادر: القطار على خط التخزين

وقالت مصادر مسؤولة في هيئة السكك الحديدية في محافظة الإسماعيلية، إن القطار كان في اتجاه الزقازيق، وتوقف قرب منطقة البعالوة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: خرجدت عجلات مقدمة القطار من القضبان، ما دعا السائق للتوقف، لحين وصول الفنيين والتعامل مع الموقف.

وأكدت المصادر عدم وقوع أي إصابات أو وفيات في الحادث أو وقوع أي خسائر في المواد المحملة على القطار، مشيرًة إلى أنه جرى تأمينها والتعامل معها لحين إصلاح القضبان وإعادة حركة القطارات مرة أخرى.

مصادر: لم تتوقف حركة القطارات

وشددت المصادر على أن حركة القطارات لم تتأثر نهائيًا أو تتوقف خلال الساعات الماضية لوجود القطار على خط التخزين وليس الخط الرئيس، مشيرة إلى أن الفنيين في الهيئة تعاملوا مع العطل، وتم إعادة الجرار مرة أخرى للعمل وتوجيهه لاستكمال رحلته.