تفاصيل سقوط سيدة الإسماعيلية: نشرت صورا مزيفة لأسئلة امتحانات الثانوية لتحقيق مكاسب

استغلت سيدة رغبة الكثير من طلاب الثانوية في الحصول على درجات عالية في امتحانات الثانوية العامة، وبهدف أن تحقق مكاسب مادية كبيرة من وراء ذلك ادعت كذبًا بأن لديها أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة وراحت ترسل تلك الأسئلة عبر تطبيق الواتساب بهدف أن تجمع مبالغ كبيرة منهم.

رصد موقعها

ولكن تلك الحيلة الشيطانية التي اتبعتها تلك السيدة لم تستمر كثيرًا، وسرعان ما نجح رجال الشرطة في رصد موقعها، فتحريات رجال الشرطة في الواقعة توصلت إلى المكان الذي تقيم فيه تلك السيدة، وتحركت مأمورية من رجال الشرطة إلى منزلها، وتم ضبطها واقتيادها إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نصبت على عدد من المواطنين

وعقب ضبطها تبين أنها ارتكبت جريمة النصب على المواطنين عن طريق نشر صور أسئلة امتحانات والإجابة الخاصة بها عبر تطبيق «واتساب» وادعت أنها تخص امتحانات الثانوية العامة، وتبين أنها تقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

أسئلة وهمية

كما تبين أن الأسئلة والإجابات التي ادعت أنها تخص امتحانات الثانوية العامة وهمية، وليست أسئلة خاصة بامتحانات الثانوية العامة وأنها ارتكبت تلك الواقعة بهدف الحصول على مكاسب مادية.