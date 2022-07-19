مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة على طريق «الإسماعيلية - فايد»

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون بينهم حالة خطيرة، ظهر اليوم الثلاثاء، جرّاء انقلاب سيارة نقل محملة بعدد من الأشخاص على طريق «الإسماعيلية - فايد».

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب السيارة رقم «د ر س 2891» على وصلة أبوسلطان المتجهة من طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي إلى مركز ومدينة فايد.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسبع سيارات إسعاف الي مكان الحادث نقلت المتوفي إلي مشرحة مستشفي فايد المركزي.

كما نقلت سيارات الإسعاف ثلاثة مصابين في نفس الحادث إلي قسم الطوارئ بمستشفي فايد المركزي لتلقي العلاج اللازم فينا نقلت 4 آخرين إلى مستشفي جامعة قناة السويس.

وقالت المصادر الطبية أن كافة المصابين في الحادث قسمين بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية وأعمارهم بين 22 سنة إلى 60 سنة.

أسماء المصابين

وقالت المصادر الطبية أن الحادث أسفر عن وفاة أحمد فتحي أبوالعلا 42 سنة وتم نقله إلى مشرحة مستشفىى فايد المركزي.

وأصيب في الحادث كل من: السيد رمضان عبدالفتاح 35 سنة، مصاب بجروح قطعي بفروة الرأس، ومحمد السيد علي 37 سنة مصاب بجروح قطعي وكدمات في الجسم ومحمد لطفي كلية 46 سنة، ومصاب بجرح قطعي في الرأس وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم.

كما أصيب في الحادث لطفي طلبة عيد 67 سنة مصاب باشتباه كسر في الذراع وكدمات في الظهر، فيما أصيب شخص آخر مجهول الهوية بإصابات بالغة تسبب له في نزيف داخلي في الرأس والبطن.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من مفرح عبدالقادر هنداوي 56 سنة بارتجاج في المخ وكدمات مختلفة ورمضان عادل رمضان 22 سنة بكدمات وسحجات في الجسم.