«على قد الإيد».. 5 هواتف ذكية أقل من 4 آلاف جنيه

يبحث المستهلكون الأفراد غالبا عن أفضل سعر موبايل بالعديد من المميزات والإمكانات الحديثة، فيما كشفت دراسة حديثة خاصة باستهلاك المصريين لأجهزة الهاتف المحمول، أنَّ المنتج الكوري من الأجهزة يأتي في الصدارة من حيث الإقبال عليه بالسوق المحلية، يليه المنتج الصيني.

ومن واقع قائمة الأسعار المعلنة، اليوم الثلاثاء، من جانب الوكلاء والموزعين، والتي حصلت عليها «الوطن»، فإنَّ متوسط أسعار الهواتف الأكثر مبيعا والتي يُقبل عليها المصريون في الغالب، تتراوح ما بين 2500 إلى 4000 جنيه.

كما رصدت «الوطن» أسعار أرخص 5 موبايلات في السوق المصري بإمكانات فوق المتوسطة من حيث الإصدار ونظام التشغيل ومساحة الذاكرة وجودة الشاشة والكاميرات، والتي تُعرض بأسعار تبدأ من 3,333 جنيها وتصل إلى 4,000 جنيه، نستعرضها كالتالي:

أرخص جهاز موبايل بأفضل إمكانات: بسعر أقل من 3,5 آلاف جنيه

يُباع أرخص جهاز موبايل في قائمة الهواتف الذكية أقل من 5 آلاف جنيه، بسعر 3,333 جنيها وهو «موبايل ريلمي C11 RealMe» إصدار العام الماضي، 2021، وأبرز مميزاته أنَّه يأتي بشريحتي اتصال سعة - 32 جيجا بايت، وحجم الذاكرة Ram 2 جيجابايت، 4G LTE.

ثاني أرخص جهاز موبايل

ووفقا لقائمة «الوطن» لأفضل أسعار موبايلات في السوق المحلي، يُطرح ثاني أرخص جهاز موبايل بسعر 3,666 جنيها فقط، موديل شاومي ريد مي A9 بشريحتين اتصال، وكاميرا بإمكانات 13 ميجا بكسل، وشاشة تعمل باللمس 6.53 بوصة، وذاكرة 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت.

إمكانات ثالث أرخص موبايل

فيما يعرض ثالث أرخص موبايل حديث الإمكانات في مصر بسعر 3,750 جنيها، موديل Infinix Smart شاشة 6-6.6 بوصة، بسعة 32 جيجا بايت –وذاكرة 2 جيجا بايت ثنائي الشريحة.

رابع أرخص موبايل في القائمة: هواوي Y5p

كذلك، وصل يُباع رابع أرخص جهاز موبايل بنفس السعر عند 3,750 جنيها، موديل هواوي Y5p، ومزود بشريحتي اتصال، وسعة 32 جيجا بايت.

خامس أرخص جهاز موبايل

أما خامس أرخص جهاز موبايل في قائمة الهواتف الذكية أقل من 4 آلاف جنيه، يُعرض بسعر 3,999 جنيها من ماركة «انفنيكس زيرو 4 X555، بشريحتي اتصال -وسعة 32 جيجا، وذاكرة مؤقته 3 جيجا رام، ويصنف من أجهزة الجيل الرابع ال تي اي.