موقف هاني شاكر من انتخابات «الموسيقيين»: القرار في يد الجمعية العمومية

عاد الفنان هاني شاكر لحياته الفنية، بعد أعوام قضاها في خدمة أعضاء نقابة المهن الموسيقية، كنقيب لهم، إذ أحيا خلال الأيام الماضية، حفلين غنائيين في دولة لبنان بمحافظتي صيدا وبيروت.

هاني شاكر: عدت لصفوف الموسيقيين

هاني شاكر الذي عاد لصفوف الموسيقيين، لم يرشح أي شخص لشغل منصبه الذي خلا منذ نهاية شهر يونيو الماضي.

وقال «شاكر» في تصريحات لـ«الوطن»، لا أحب الضغط على أي مرشح لخوض الانتخابات، فالقرار في يد الجمعية العمومية، لكي تولي من يصلح لهذا المنصب.

وعن إمكانية ترشح مصطفى كامل بعد أن قال الموسيقار حلمي بكر، إن كامل أصلح من يخوض الانتخابات، قال شاكر إن القرار الأول والأخير فى يد الجمعية العمومية، وهي القادرة على تحديد الأفضل لها، ليس فى يدي ولا أي شخص آخر.

هاني شاكر: لن أتنازل عن جنسيتي المصرية

هاني شاكر كان نفى مؤخرا، تنازله عن الجنسية المصرية حين ما استلم جنسية دولة الدومينكان، إحدى دول أمريكا الشمالية والوسطى، مؤكدا ان الجنسية تتيح له فقط دخول عدد كبير من دول العالم دون تأشيرة.

وأشار فى تصريحات تلفزيونية، إلى أنه كان يستحيل الحصول على أي جنسية دولة تؤدي إلى إلغاء جنسيته المصرية، قائلا: «أنا زي السمك مقدرش أعيش برة المية، ومقدرش أسيب مصر».

يذكر أن هاني شاكر، كان كشف عن احتمالية تقديمه لدويتو غنائي مع الفنانة سميرة سعيد خلال الفترة المقبلة.