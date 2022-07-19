«تسويق السياحة»: التدفقات الوافدة للأقصر تسير بشكل تصاعدي

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة، إن التدفقات السياحية الوافدة للأقصر من الخارج، أو من الغردقة عبر الرحلات البرية، اليوم، تسير في معدلاتها الطبيعية بل بشكل تصاعدي، وأن جميع الرحلات القادمة للأقصر في موعدها ولا توجد أية إلغاءات.

الفنادق العائمة

وأضاف لـ«الوطن» أن نسب الإشغال بالفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان خلال الأسبوع الجاري جيدة جدا.

زيادة أعداد السياح الشهر المقبل

وأشار إلى أنه بداية من شهر أغسطس المقبل سترتفع الحركة السياحية الوافدة للأقصر بصورة كبيرة، لافتا إلى أن أسبانيا وفرنسا سترفعان عدد رحلاتهما للمحافظة خلال الشهر المقبل إلى نحو 36 رحلة في الشهر، كما سترفع شركات السياحة الأمريكية رحلاتها القادمة إلى الأقصر، وذلك بالتزامن مع عودة السياح اليابانيين لزيارة الصعيد من جديد بعد توقف دام لنحو 3 سنوات.

وأوضح أن الموسم السياحي الشتوي المقبل سيشهد أيضا زيادة في أعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان لاسيما خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022 وشهر يناير من العام المقبل، موضحا أن الأقصر وأسوان بدأت في استعادة معدلات الحركة السياحية التي كانت تأتيها خلال السنوات التي سبقت جائحة كورونا، منوها إلى أن أهم ما يميز الحركة الوافدة للأقصر أنها من دول متعددة وليست مقصورة على سوق سياحي واحد.

وأكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن اللجنة تتواصل حاليا مع وكالات السياحة الأجنبية، من أجل جذب المزيد من الحركة السياحية إلى مدن الصعيد السياحية خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن أصبحت الأقصر متحفا مفتوحا يجذب عشاق الحضارة المصرية القديمة.