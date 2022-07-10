«تسويق السياحة»: 185 ألف سائح أمريكي زاروا مصر خلال عام 2021

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن نحو 185 ألف سائح أمريكي زاروا مصر العام الماضي، موضحا أنه من المتوقع أن يرتفع أعداد السياح الأمريكان القادمين لمصر خلال عام 2022 إلى نحو 220 ألف سائح، وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية، إذ أن التدفقات السياحية من أمريكا ستبدأ في القدوم للأقصر وأسوان بداية من الشهر المقبل بعد أن تراجعت أعدادها بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين.

أهمية السياحة الأمريكية

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياحة الوافدة من أمريكا هامة جدا؛ لأن السائح الأمريكي يعد من ذوي الإنفاق المرتفع بمتوسط إنفاق يومي نحو 120 دولارا، كما أن مدة إقامته بمصر تتراوح ما بين 8 إلى 10 أيام، لافتا إلى أن السائح الأمريكي الوافد لمصر يتفوق على السائح الأوروبي من حيث معدلات الإنفاق التي تبلغ أكثر من 3 أضعاف انفاق الأوربيين، فضلا عن عدد الليالى السياحية التى يقضيها بمصر.

تعويض غياب السياح اليابانيين

وأشار «عثمان»، إلى أن الحركة السياحية الوافدة من أمريكا إلى الأقصر وأسوان، نجحت في تعويض التراجع الكبير الذي نجم عن توقف عدد من الدول المصدرة عن إرسال سائحيها إليها منذ جائحة كورونا وحتى الآن، لافتا إلى أن السائح الأمريكى يتميز أيضا أنه من هواة زيارة المناطق الأثرية والثقافية عند زيارته مصر، بعكس السياح الأوروبيين الذين يٌفضل أغلبهم عند زيارته لمصر، التوجه إلى المدن الشاطئية.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية أن اختيار هيئة تنشيط السياحة المصرية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة لمنطقة «تايم سكوير» الأمريكية، لإقامة معرض لعرض المستنسخات الأثرية المصرية والمواد الدعائية عن مصر، سيكون لها دور كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة من أمريكا إلى كل من الأقصر وأسوان والقاهرة خلال الفترة المقبلة.