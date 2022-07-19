إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، عند علامة الكيلو 30، قبل قليل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات الأولية، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح

استقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الثلاثاء، 9 مصابين في حادث انقلاب سيارة، وجميعهم من عائلة واحدة من محافظة المنوفية، وهم:

- نعمة إبراهيم حجازي، 36 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف واشتباه ما بعد الارتجاج.

- سماسم عبدالحميد سرور، 50 سنة، تعاني من كسر بالذراع الأيمن.

- نادية سرور، 15 سنة، تعاني من كدمات متفرقة بالجسم.

- شريف سعيد إبراهيم، 21 سنة، يعاني من كدمة شديدة بالظهر واشتباه ما بعد الارتجاج.

- فاطمة إبراهيم الهادي، 60 سنة، تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

- هاجر يوسف عمر، 12 سنة، تعاني من كدمات متفرقة بالجسم.

- محمد يوسف محمد عمر، 16 سنة، يعاني من كدمات متفرقة بالجسم.

- نادية سعد محمد، 35 سنة، تعاني من كدمات متفرقة بالجسم.

- مريم محمود سرور، 10 سنوات، تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

الشرطة تنتقل لمعاينة موقع الحادث

وانتقلت على الفور مباحث قسم شرطة مطروح ومباحث المرور إلى موقع حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية بمطروح، ويجري الفحص والمعاينة، للكشف عن أسباب وقوع الحادث والتعرف على ملابساته، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.