«صحة البحيرة» تنعي طبيبة تخدير لفظت أنفاسها أثناء عملها بدمنهور

تبدأ يومها بوجه مبتسم ونفس راضية، لتباشر الطبيبة «مي رافع» عملها كالمعتاد داخل معهد الأورام بمدينة دمنهور، في محافظة البحيرة، قامت بتجهيز 3 حالات مرضية من حيث التخدير، ثم قامت بإفاقتهم عقب خروجهم من غرفة العمليات، وبعد أن ساعدت المرضى في العودة للحياة، كانت هي على موعد لمفارقة الحياة بعد دقائق قليلة، أثناء عملها بالمعهد.

وفاة طبيبة تخدير أثناء عملها

ولفظت الدكتورة «مي رافع»، إخصائي التخدير بمعهد أورام دمنهور أنفاسها اليوم الثلاثاء، عقب أداء عملها مع عدد من الحالات المرضية، إلا أن روحها فاضت إلى بارئها في وقت الراحة الخاصة بها، الأمر الذي أصاب زميلاتها بحالة من الصدمة، حيث إنها لم تكن تعاني من أي أمراض.

«صحة البحيرة» تنعي طبيبة التخدير

ونعت مديرية الصحة في محافظة البحيرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طبيبة التخدير الراحلة، وجاء في بيان نشرته المديرية: «إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، ينعي الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، الزميلة الدكتورة مي رافع، إخصائي تخدير بمعهد الأورام بدمنهور، التي وافتها المنية وهي تؤدي عملها».

وتابع البيان: «يتقدمون بخالص العزاء لأسرتها، نيابةً عن جميع العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة البحيرة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وفضله ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، والملك والدوام لله، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون».

تداول نبأ وفاة طبيبة التخدير

وتداول العديد من الأطباء بمعهد أورام دمنهور صور طبيبة التخدير الراحلة، حيث نعوها بكلمات مؤثرة، كما شهدوا لها بأنها كانت تتميز بحسن التعامل مع المرضى، والسيرة الحسنة.