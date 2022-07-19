تعرف على ما قالته أنغام في حق المبدعين بـ حفل الأوبرا

قدمت أنغام شكرا وافرا وكبيرا لعدد كبير من الفنانين والمبدعين الذين شاركوها في مشوارها الفني خلال حفل دار الأوبرا المصرية الذي أقيم أمس، وحضره عدد كبير من عشاقها ومحبيها.

أنغام تتذكر الراحل طارق عاكف

أنغام تحدثت في حفل الأوبرا عن نجاحات مع الشعراء، وذكرت بالاسم الفنان أمير طعيمة الذي قدمت له في الحفل ما يقرب من 10 أغنيات.

كما أن أنغام تحدثت في حفل الأوبرا عن الموزع طارق مدكور، والملحن خالد عز، بكونهم كان لهما دورا كبيرا في مشوارها الفني الطويل.

استفاضت أنغام في حفل دار الأوبرا في الحديث عن الموسيقار والموزع طارق عاكف، حيث قالت: «ده هو العزيز الغالي، ربما لم أتعاون معه كثيرا مثل طارق مدكور، ولكنه كان له بصمة واضحة وكبيرة في حياتنا الموسيقية، وعلى كل رموز الفن في الوطن العربي».

أنغام: مصر تمتلك شعراء وملحنين رائعين

كما أشارت أنغام إلى أن مصر تمتلك حاليا شاعرا وملحنا رائعا وشاطر وهو الفنان عزيز الشافعي.

الفنانة أنغام كانت قد بدأت حفلها في دار الأوبرا على نغمات أغنيتها الشهيرة «نفضل نرقص»، وقدمت أغاني: «لوحة باهتة، متلخبطة، واتجاه واحد، وبحبك وحشتيني، وساندة عليك، وأساميك الكتيرة، يا ريتك فاهمني، أهي جت»، وغيرها من الأغاني، تقدمت أنغام بالشكر لقائد الأوركسترا المايسترو هاني فرحات وبالعازفين المتواجدين بالحفل.