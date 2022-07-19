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بـ20 أغنية.. أنغام تسحر جمهور الأوبرا لمدة 3 ساعات «صور وفيديو»

عبد الدايم: أنغام علامة بارزة في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة

كتب:

محمود الرفاعى
02:06 ص | الثلاثاء 19 يوليو 2022
أنغام

أنغام

 أحيت النجمة أنغام أولى حفلات الأوبرا الصيفية على مسرح النافورة تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبر المصرية. 

أنغام تبدأ حفلها بـ ونفضل نرقص

أبدعت أنغام على دار 3 ساعات في حفل كامل العدد، وقدمت أروع أغانيها الرومانسية حيث قدمت ما يقرب من 20 أغنية ما بين القديم والحديث.

بدأت أنغام حفلها على نغمات أغنيتها الشهيرة «نفضل نرقص» وقدم عدد وافر من أغنيتها الرومانسية منها «متلخبطة ولوحة باهتة واتجاه واحد وبحبك وحشتيني وأساميك الكتيرة وساندة عليك» إلى أن اختتمت حفلها بأغنيتين من اهم وأشهر أغنياتها «اكتبلك تعهد» التي بكت أثناء غناءها، و«يا ريتك فاهمني».

وخلال الحفل وجهت أنغام الشكر للفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها ومساندتها لكافة اشكال الابداع كما وجهت التحية للدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والبالية

أنغام تختتم حفلها بـ «يا ريتك فاهمني»

وقالت الوزيرة ايناس عبد الدايم في بيان عن الحفل إن وزارة الثقافة المصرية أعدت برنامجا إبداعيا مكثفا خلال الصيف يتم تنفيذه بجميع ربوع مصر، وأكدت أن الفنون والثقافة أحد أدوات بناء الإنسان وتطوير المجتمع، وأضافت أن القوى الناعمة تسهم بصورة مباشرة في تشكيل الوعي وتنمية الإدراك، مشيدة بالنجمة أنغام ووصفتها بالعلامة البارزة في الموسيقى العربية المعاصرة.

 

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بقلم محمود الرفاعى