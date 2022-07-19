عزيز الشافعي لـ أنغام بعد إشادتها به: «مفيش جمال في الدنيا قد صوتك»

أعرب الشاعر والملحن عزيز الشافعي، عن سعادته بإشادة أنغام به، وتقديمها الشكر له، على تعاونهما سويا خلال أغنياتها السابقة، خلال حفلها في دار الأوبرا المصرية، الذي أقامته أمس، خلال حسابه بموقع التغريدات الشهير «تويتر».

عزيز الشافعي يرد على أنغام

ونشر عزيز الشافعي فيديو للراديو، أثناء إذاعته أغنية «بيع قلبك» للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بصوت الفنانة أنغام، وعلق على الفيديو قائلًا: «امبارح قالولي إن العظيمة أنغام قالت عني كلام حلو زيها في حفل الأوبرا، والنهاردة لقيت الراديو بيمتعنا بجمال صوت وأداء أنغام، وأغنية بيع قلبك للعندليب حليم، من كلمات حسين السيد، وألحان كمال الطويل ومفيش جمال كدة في الدنيا».

امبارح قالولي ان العظيمه #أنغام

قالت عني كلام حلو زيها ف حفل الأوبرا ، و النهارده لقيت الراديو بيمتعنا ب جمال صوت و أداء أنغام و أغنية بيع قلبك للعندليب #حليم

من كلمات حسين السيد و ألحان كمال الطويل

و مفيش جمال كده ف الدنيا pic.twitter.com/NufDyZZGVS — عزيز الشافعي (@azizelshaf3i) July 19, 2022

حفل أنغام في دار الأوبرا

وكانت الفنانة أنغام، تقدمت خلال حفلها في دار الأوبرا أمس، بالشكر إلى عدد من الشعراء والملحنين، الذين شاركوها نجاحها خلال مشوارها الفني، منهم أمير طعيمة، خالد عز، وعزيز الشافعي، إذ فالت عنه: «عزيز الشافعي راجل ناجح جدا وعظيم، وملحن كبير وشاعر شاطر جدا».

كما قدمت مجموعة كبيرة من الأغنيات وسط تفاعل الجمهور، منها: «متلخبطة، لوحة باهتة، بحبك وحشتيني، أساميك الكتيرة، ساندة عليك، اتجاه واحد، يا ريتك فاهمني، أكتبلك تعهد»، وغيرها.

آخر أعمال صابر الرباعي

يذكر أن عزيز الشافعي يعيش حاليا خلال فترة الصيف انتعاشة فنية، إذ شارك بأكثر من عمل، منها أغنية «نمت ننة» للفنانة روبي، التي حصدت مشاهدات عديدة منذ طرحها، بالإضافة إلى أغنية «أحس أحس» للطيفة، وأغنية «مش حلوة بس» لفريق واما، وأغنية «حب مين» لمصطفى حجاج، وأغنية «خطير خطير» لأحمد جمال، و«سلملي» لصابر الرباعي.