أنغام تشيد بموهبة عزيز الشافعي: راجل ناجح وعظيم.. وملحن وشاعر كبير

أشادت النجمة أنغام بموهبة الفنان عزيز الشافعي في الشعر والتلحين، خلال حفلها الغنائي، الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، خلال الساعات الماضية.

أنغام تشدو في دار الأوبرا المصرية

وشكرت أنغام، خلال كلمتها في حفل دار الأوبرا، عددًا من صناع مشوارها الفني الذين قدموا لها عددًا كبيرًا من أغنياتها، وقالت إنّ عزيز الشافعي كان له عدد من الأعمال معها.

وتابعت: «مصر كبيرة بمواهبها الفنية، هناك عزيز الشافعي راجل ناجح جدا وعظيم، وملحن كبير وشاعر شاطر جدا».

أنغام تشيد بعدد من الموسيقيين

كما أشادت أنغام بالشاعر أمير طعيمة والملحن خالد عز والموزع طارق مدكور، والموزع الراحل الكبير طارق عاكف، الذي قالت عنه إنّه كان له تأثير كبير على الموسيقى العربية.

وافتتحت أنغام حفلها في دار الأوبرا بأغنية «ونفضل نرقص»، التي افتتحت بها حفلها في الأوبرا وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وقدّمت أنغام عددا من أغنيتها الرومانسية منها «متلخبطة، ولوحة باهتة، واتجاه واحد، وبحبك، وحشتيني، وأساميك الكتيرة، وساندة عليك» إلى أن اختتمت حفلها بأغنيتين من أهم وأشهر أغنياتها «اكتبلك تعهد»، التي بكت أثناء غنائها، و«يا ريتك فاهمني».

يشار إلى أنّ أنغام طرحت أغنية لوحة باهتة، والتي كتبها الشاعر نادر عبدالله، ولحّنها تامر عاشور، ووزعها طارق مدكور، وتستعد لطرح عدد من الأغنيات الجديدة.