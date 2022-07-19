لقطات من حفل الفنانة أنغام في دار الأوبرا.. «مزاح وبكاء وشكر»

أحيت الفنانة أنغام، أمس الاثنين، حفلا غنائيا ضخما، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبر المصرية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أغاني أنغام في حفل دار الأوبرا

بدأت الفنانة أنغام حفلها في دار الأوبرا على نغمات أغنيتها الشهيرة «نفضل نرقص»، كما قدمت عددا كبيرا من أشهر أغانيها على مدار الحفل الذي استمر 3 ساعات، منها أغاني: «لوحة باهتة، متلخبطة، واتجاه واحد، وبحبك وحشتيني، وساندة عليك، وأساميك الكتيرة، يا ريتك فاهمني، أهي جت»، وغيرها من الأغاني.

احلى شيء ممكن تشوفوه اليوم ♥️

pic.twitter.com/K6U4g3JBBB — سَمر / أنغام (@Samuralbasheer) July 18, 2022

أنغام تمازح جمهورها خلال الحفل

ومازحت جمهورها خلال الحفل، عندما طلبت من الرجال أن يرددوا وراءها كلمات أغنية «بحبك وحشتيني» لزوجاتهم، وسرعان ما استجابوا لها ورددوا الأغنية بصوت خفيض، ولكن ارتفعت أصوات زوجاتهم، مما جعلها تمازحهم، قائلة: «بتعرفوا تزعقوا في البيت وهنا لأ».

وعندما غنت أنغام أغنيتها «أكتبلك تعهد» بدون موسيقى ظهر التأثر واضحًا عليها، وبدأت تتساقط دموعها وسط هتاف وتفاعل كبير من الحضور، وألح الجمهور عليها لتؤديها مرة ثانية، فغنتها مرة أخرى.

أنغام تتذكر الموسيقار طارق عاكف

كما حرصت خلال الحفل على توجيه الشكر لعدد من الملحنين والشعراء الذين ساهموا بشكل كبير في مشوارها الفني، منهم أمير طعيمة وخالد عز وعزيز الشافعي، فضلًا عن تذكر الموسيقار طارق عاكف، الراحل قبل نحو عامين، إذ أشارت إلى أنه كان مبدعًا وعظيمًا.