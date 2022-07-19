ما هو الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة؟.. «التعليم العالي» تجيب

يشهد سوق التعليم الجامعي في الوقت الحالي زخما كبيرا في نوعية المؤسسات التعليمية، حيث يوجد نحو 11 جامعة أهلية، إلى جانب العديد من الجامعات الخاصة، كلها تتنافس في جودة الخدمة التعليمية وتخريج كوادر مدربة ومؤهلة لسوق العمل، فما هو الفرق بين الجامعة الأهلية والجامعة الخاصة؟.

وأجاب الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المشرف من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الجامعات الأهلية «الجلالة - العلمين - المنصورة الجديدة - الملك سلمان»، على السؤال، قائلا: «الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة، أنّها غير هادفة للربح وكل ميزانياتها المالية مخصصة فقط لتحسين جودة العملية التعليمية بها لخدمة طلابها».

استعدادات مختفلة للعام الدراسي الجديد 2022

وأضاف شعيرة لـ«الوطن»، أنّ الجامعات الأهلية تعمل دائما على تحسين مستوى خدمتها التعليمية من خلال شراكات مع كبرى الجامعات الدولية لمنح شهادة مزدوجة للطلاب، مشيرا إلى أنّه جار حاليا الاستعداد على قدم وساق لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2022-2023 فكل جامعة تبذل قصاري جهدها لتحسين عملية استقبال الطلاب من خلال تعريفهم بالجامعة وبرامجها الدراسية.

وأكد أنّه لكل جامعة أهداف علمية قد تختلف عن الأخرى، لكن المجمل هو تخريج جيل جديد من الطلاب مواكب لسوق العمل المحلي والدولي، من خلال تأهيله في مختلف مجالات العلوم الأساسية والإنسانية، إلى جانب دورها في نشر الوعي بمختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية من خلال البحث العلمي التطبيقي، الذي يلبي احتياجات المجتمعات المحلية والدولية، وتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير الإجراءات الأكاديمية، وتعزيز دورها في إنتاج ونقل المعرفة والمهارات لخدمة المجتمع وتحقيق أعلى مستويات التميز الأكاديمي.

«كمال»: نمنح شهادة مزدوجة في مجال التخصص

من جانبه، قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر بالقاهرة، إنّ الجامعة تعتمد كليا على جودة خدمتها التعليمية المقدمة للطلاب، وهو الفرق بينها وبين الجامعات الأخرى، موضحا أنّ عملية التدريس بها قائمة على محاور أساسية، وهي الخليفة الأكاديمية للطالب والمهارات الشخصية والمهارات المهنية.

وأضاف كمال لـ«الوطن»، أنّ هناك شراكات عديدة مع كبرى الجامعات الدولية لمنح الطالب شهادة مزدوجة في مجال التخصص تؤهله لسوق العمل المحلي والدولي.