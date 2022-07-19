القصة الكاملة لحادث المنيا.. كارثة الأتوبيس الطائش على «صحراوي» ملوي

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة صباحًا، وقت حدوث كارثة على الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 93 في مركز ملوي بالمنيا، بين أتوبيس المنيا المحمل بالركاب في طريقه للقاهرة، وسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق لتبديل أحد الإطارات الكاوتشوك التالفة، فاصطدم أتوبيس المنيا بـ«النقل» ليسقط ركابه بين مصاب ومتوفى، في فاجعة أصابت جميع شهود العيان بحالة من الصدمة بسبب كثرة عدد ضحايا حادث المنيا.

أسباب حادث المنيا

وتواصل اللجان المشكلة من النيابة العامة، أعمال الفحص وإعداد التقارير الفنية الخاصة بأسباب حادث أتوبيس المنيا، وانتقل فريق من النيابة العامة والشرطة لمعاينة مكان الحادث وخبراء الأدلة الجنائية وتم رفع آثار الحادث لفحصها، كما تم تشكيل لجنة هندسية من خبراء المرور لفحص حالة أتوبيس المنيا للتأكد من أدوات التحكم في المركبة، مثل الفرامل وغيرها من وسائل الأمان.

السر في السيارة النقل

وبحسب مصادر أمنية وقضائية، فإن جهات التحقيق تحفظت على سائق أتوبيس المنيا للتحقيق معه وبيان أسباب الحادث المروع الذي أسفر عن كارثة مروعة راح ضحيتها قرابة 55 شخصا ما بين قتيل ومصاب في مشهد أدمى القلوب، وتبين أن حالة سائق أتوبيس المنيا مستقرة، وأنه يمثل أمام جهات التحقيق بتهمة القتل الخطأ، وحتى الآن لم يصدر أي قرارات من قبل جهات التحقيق بشأنه بعد أن اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بالسيارة النقل المتوقفة.

روايات حول حادث أتوبيس المنيا

واستمع فريق البحث الجنائي والنيابة العامة لأقوال عدد من المصابين وشهود العيان الذين أقروا أن سائق أتوبيس المنيا كان يقود الأتوبيس بسرعة كبيرة وقت اصطدامه بالسيارة النقل المتوقفة على جانب الطريق لتبديل أحد إطاراتها الكاوتشوك التالفة، وتم رفع حطام السيارة النقل وأتوبيس المنيا من على الطريق وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.