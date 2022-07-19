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جامعة أسيوط تنعى مدرس مساعد وأسرته من ضحايا حادث أتوبيس المنيا

كتب:

سويفي رشدي
05:25 م | الثلاثاء 19 يوليو 2022
دكتور مصطفى الغزالى شهيد حادث الاتوبيس بملوى

دكتور مصطفى الغزالى شهيد حادث الاتوبيس بملوى

نعت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور طارق الجمال بخالص الحزن والأسى المرحوم الدكتور مصطفى حمدي غزالي المدرس المساعد بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية الجامعي وزوجته المرحومة فاطمة حسن أحمد الصيدلانية بنفس المستشفى وابنهما مالك فى حادث اصطادم أتوبيس بسيارة نقل اليوم أمام بوابة ملوي.

جامعة أسيوط تقدم العزاء لأسرة الراحل

وأضاف الجمال فى نعيه العزاء لجميع الاسر المفقودين فى هذا الحادث الأليم الذى راح ضحيته عدد كبير من محافظة أسيوط وسوهاج أثناء ذهابهم إلى القاهرة وأن يلهم أهلهم الصبر على ما أصابهم من ألم تعتصر له القلوب وأن يرحمهم الله داعيا لهم بالمغفرة.

ودعا رئيس جامعة أسيوط لكل المصابين ممن كانوا فى الحادث بأن يشفيهم الله ويجعل ما أصابهم رحمة منه ويلهمهم أيضا على فقدان أى عزيز كان معهم فى الحادث .

حادث بطريق ملوى

جدير بالذكر أنه صباح اليوم وقع حادث اصطادم أتوبيس يقل عدد كبير من ركاب محافظتى اسيوط وسوهاج قادمين إلى القاهرة بسيارة نقل كانت تقف بجانب الطريق على بوابة ملوى واسفر الحادث عن مايزيد على 16مصاب و22لقيوا مصرعهم وجارى التعرف على المجهولين منهم وعلى هوياتهم للتواصل مع ذويهم واقاربهم لنقل كلا الى محافظته لتشييع جثامين الضحايا واستكمال المصابين لعلاجهم والذى من بينهم الدكتور مصطفى غزالى رحمه الله ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة اليوم بعد العصر من مسجد الهلالي بمحافظة اسيوط الى مدافن الاسرة.

 

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