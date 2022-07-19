أسماء المقبولين في وظيفة معاون نيابة إدارية: التعيين شمل دفعتي 2015 و 2016

يبحث الكثير من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة في الفترة الاخيرة عن أسماء المقبولين في وظيفة معاون نيابة إدارية خاصة من دفعتي 2015 - 2016.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، القرارين رقمي 319 و320 لسنة 2022 بتعيين 313 عضوًا في وظيفة معاون نيابة إدارية، من دفعتي 2015-2016.

أسماء المقبولين في وظيفة معاون نيابة إدارية

وجاء في القرارين انه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 أبريل 2022، وبناء على ما عرضه وزير العدل، تقرر تعيين 153 من دفعة 2015 و 152 من دفعة 2016 ليصبح الاجمالي 313 عضوًا جديدًا، وننشر أسماء المقبولين في وظيفة معاون نيابة إدارية.

البيانات والأوراق والمستندات المطلوب تقديمها:

1_ طلب تعيين باسم المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية «يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة وذلك من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع عليها بخط اليد»

2_ شهادة التخرج المؤقتة مبينا بها مجموع الدرجات «لايقبل الملف بدون إحضارها - شرط اساسى لقبول الملف»

3_ شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتا بها مجموع درجات كل سنة على حدة «لا يقبل الملف بدون إحضارها - شرط أساسى لقبول الملف».

4- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

5_تقديم ما يثبت الموقف من لالتجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منه بالنسبة للذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

6_صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم «يشترط أن تكون سارية».

7_ صورة بطاقة الرقم القومى للوالدة/ الوالد «يشترط أن تكون سارية».

8_ شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

9_عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

10_ إحضار صورة فوتوغرفية طولية من الراس للقدمين للمتقدم.

11_ إحضار تقرير طبى من جهة طبية رسمية معتمدة «مستشفى حكومي أو تأمين صحى» يشمل الطول والوزن والسمع والإبصار والأمراض العضوية المزمنة.

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