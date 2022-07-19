الجندي: «وتحسبهم أيقاظا وهم رقود» أعطت لأهل الكهف كل مظاهر اليقظة وليس الحياة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القرآن الكريم يدعو للتأمل، وقال عن أصحاب الكهف «وتحسبهم أيقاظا وهم رقود»، لافتا إلى أن هذه الآية تجعل من يقرأها لا يستطيع حرمان أصحاب الكهف من أي صفة من صفات المتيقظين، متسائلا عن السبب الذي يجعل النبي يظن أن هؤلاء الناس أيقاظ.

وأوضح «الجندي» خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»، أن القرآن لم يقل تحسبهم أحياء بل قال وتحسبهم أيقاظا دليلا على اليقظة والانتباه، مشيرا إلى أن حالة اليقظة تتطلب أن يمشي الإنسان أو أن يفعل أي فعل مما يقوم بها المستيقظ.

العلماء وجدوا أن الكون دائما في حالة اتساع

وأشار «الجندي» إلى أن التليسكوب الجديد الذي قامت وكالة ناسا ببنائه بتكلفة تجاوزت الـ20 مليار أدى لاكتشاف مجرات جديدة وثقبا أسود يعادل 9 مرات حجم الشمس، لافتا إلى أن العلماء وجدوا أن الكون دائما في حالة اتساع والقرآن يقول «وإنا لموسعون»، وكذلك وجدوا أن الكون في حالة حركة.

الإنسان لم يخلق ليثبت في مكان واحد

وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الهجرة قضية إنسانية والإنسان لم يخلق ليثبت في مكان واحد بل خلق ليتحرك، وقوانين الكتلة والحجم تؤكد أن الشيء يصل لمرحلة الثبات من خلال وضعه على قاعدة مساحتها ثلث مساحة الكتلة الموجودة فوقها، مضيفا أن الإنسان لم يخلق ليظل ثابتا بل خلق جسده لمساعدته على التحرك والانتقال من مكان لآخر، وهناك قوانين معقدة من الميكانيكا تتحكم في الإنسان.