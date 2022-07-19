رشوان: الحوار الوطني سيناقش الحقوق السياسية والمحليات والحريات.. وقد نقترح تشريعات

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، إن المحور السياسي في الحوار الوطني حظى اليوم بالمناقشة الرئيسية في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس الأمناء قرر اليوم أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي سيجرى التعامل معها من خلال لجان فرعية.

مناقشة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب

وأضاف «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن القضية الأولى تكمن في مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، بينما القضية الثانية تتمثل في المحليات، أما القضية الثالثة تكمن في حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحًا أنه في هذا السياق استعرض مجلس أمناء الحوار الوطني أن هناك بعض من التشريعات قد يستلزم أثناء الحوار في اللجان الفرعية أن يتم تعديلها أو إضافتها.

حقوق الإنسان والحريات العامة

وأكد المنسق العام للحوار الوطني، أن «المحليات» من بين التشريعات المقترحات، فلا يوجد قانون ينظم انتخابات المحليات حتى الآن، وأن فيما يخص حقوق الإنسان والحريات العامة لدينا وثيقتين في مصر، سيتم البناء عليهما، منها رؤية مصر 2030، وهي الآن في ظل المتغيرات الجديدة في العالم قد تكون تحتاج إلى إضافات، لكنها تمثل خطوط رئيسية مهمة في هذا الملف، أما الوثيقة الثانية هي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهاتين الوثيقين سيؤخذ فيهما أو منهما ما يدعم القضايا التي سيتم طرحها في هذه اللجان.