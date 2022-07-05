ضياء رشوان: مفيش أغلبية وأقلية في الحوار الوطني.. كل الآراء سترفع للرئيس

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، إن لائحة مجلس أمناء الحوار الوطني لم تتضمن تصويتًا، فلا يوجد شيئًا في اللائحة ينص على التصويت على الأفكار التي يتم عرضها على مجلس الأمناء، فإما التوافق أو الاتفاق التام، أو هناك آراء أخرى، فإذا كان هناك فكرة مؤيد لها رأي أو اثنان أو ثلاثة، ويرى المجلس أنها معتبرة ترفع لرئيس الجمهورية، إذ سيتم رفع كل الآراء مشفوعة بحججها ودراستها، لكي يقرر فيها ما يراه الرئيس.

لا يوجد ما يسمى الأغلبية داخل اللائحة

وأضاف «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الجلسة الأولى للحوار الوطني، أنه لا يوجد ما يسمى الأغلبية أو الأقلية داخل اللائحة، وهذا سيكون نبراسا للحوار ككل، «نحن هنا لسنا لكي يهزم أحدنا الآخر أو يُهزم أحدنا من الآخر، نحن هنا لكي نصل إلى قواعد لإدارة اختلافاتنا أو توافق حول هذه الآراء وضع هذه القواعد، وأظن أن لائحة مجلس الأمناء للحوار والمدونة الخاصة بالسلوك والأخلاقيات تؤدي ذلك الغرض تماما وتنظم الخلافات التي قد تنشأ بين الحاضرين».