ضياء رشوان: تشكيل لجان نوعية وفرعية للحوار الوطني 19 يوليو الجاري

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، إن اللجان النوعية والفرعية المنصوص عليها في لائحة مجلس أمناء الحوار الوطني تكون موضع نقاش الاجتماع المقبل لمجلس أمناء الحوار الوطني الذي يعقد يوم الثلاثاء 19 يوليو في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويكون ضمن أعمال هذا الاجتماع استكمال تشكيل أسماء اللجان النوعية والمحاور التي يتم مناقشتها، وأيضا اقتراح جدول بدء أعمال المجلس، مؤكدًا أن الحوار الوطني ينطلق بوتيرة سريعة بعد عيد الأضحى المبارك.

كل مصري عليه المشاركة في الحوار الوطني

وأضاف «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي لعرض نتائج أولى جلسات الحوار الوطني، أن كل مصري أو كيان شرعي عليه المشاركة في الحوار الوطني وذلك باتفاق وإجماع مجلس الأمناء عدا كل من ساهم في عنف أو قتل أو هدد بعنف أو شارك في العنف أو حرض عليه، وجماعة الإخوان في مقدمة تلك الفئة، وهي مستبعدة تمامًا من الحوار الوطني بإجماع مجلس الأمناء، وهناك أيضًا فئة ثانية تتمثل في من لم يقبل ولا يقبل أساس الشرعية والحكم في البلاد وهو دستور 2014.