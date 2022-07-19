إطلاق تطيبق إلكتروني لمتابعة فعاليات المهرجان القومي للمسرح

أطلق مهرجان القومي للمسرح في دورته ال ١٥، والتي تحمل اسم " المخرج المسرحي المصري عزيز عيد"، تطيبق الكتروني لمتابعة فعاليات المهرجان لحظة بلحظة.

المهرجان القومي للمسرح يشهد العديد من العروض المسرحية، من ابرزها صانع البهجة لفرقة مسرح الغد، إعداد وإخراج ناصر عبد المنعم، هاملت بالمقلوب لفرقة المسرح الحديث، تأليف سامح مهران إخراج مازن الغرباوي، كاليجولا لفرقة مسرح الشباب، من إخراج محمد عز الدين ، وبطولة محمد علي رزق، الحب في زمن الكوليرا لفرقة مسرح الطليعة إخراج السعيد منسي.

المهرجان القومي للمسرح يطلق تطبيق الكتروني

كما يقدم المخرج خالد جلال العرض المسرحي الف ليلة وليلة، كما يتم تقديم عرض مسرحية خلي بالك الماخوذ عن مسرحية انت حر للراحل لينين الرملي لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحي.

وأعلن مهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، عن أصدار عدة كتب للمكرمين، من بينها كتاب الاستاذ، الذي يحمل السيرة الذاتية للفنان محمد صبحي، ومن تأليف جمال عبد الناصر.

كما يصدر المهرجان كتاب " فريدة المسرح" للفنانة عايدة فهمي، وكتاب شامان للمسرح المصري لمراد منير، وكتاب أيوب الفن لصبري عبد المنعم، والمسرح محبة لفادي فكيه، وراهبة في محراب الفن لامينة رزق، و عصام التنوير وسيد الكوميديا لعصام السيد، وكتاب الباحث عن الهوية لناصر عبد المنعم.