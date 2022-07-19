اليوم.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل المهرجان القومي للمسرح المصري

يشهد مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو مؤتمرا صحفيا تعقده إدارة المهرجان القومي للمسرح للكشف عن كافة تفاصيل الدورة الخامسة عشر، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وسيشهد المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح الكشف عن الفنانين الذين سيتم تكريمهم في الدورة الجديدة، وكذلك الكشف عن كافة تفاصيل المهرجان والعروض المسرحية المشاركة به وكذلك الإصدارات الخاصة به ومؤلفي هذه الإصدارات.

المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح

كما سيتم أيضا الكشف خلال المؤتمر الصحفي عن أعضاء لجنة التحكيم المهرجان وذلك بحضور رئيس المهرجان الفنان يوسف إسماعيل بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ومنهم الفنان أشرف عبد الغفور، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري.

يذكر أن الدورة الخامسة من المهرجان القومي للمسرح ستنطلق يوم الأحد الموافق 24 يوليو وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية وستمتد حتى يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس وتأتى الدورة تحت عنوان «المخرج المسرحي المصري» وذلك برعاية وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم.

فتح باب المشاركة في المهرجان

وكان قد فتح المهرجان القومي للمسرح باب المشاركة للعروض المسرحية في 8 يونيو الماضي وتم وضع عدد من الشروط للمشاركة والتي كانت كالتالي: أنه سيغلق باب المشاركة في يوم 30 يونيو وأن يكون العرض قد تم عرضه على الأقل يومين للجمهور وهناك ما يثبت ذلك، وأن الفرق المشاركة تتحمل ديكورات ومستلزمات العرض، وكذلك تقبل الفرق العرض على المسارح المتاحة في المهرجان، كما لا يحق للفرق اختيار موعد محدد للعرض أو تغيره.